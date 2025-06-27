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27 июня, 01:09

«Находится дома»: Силовики опровергли информацию о задержании госсекретаря Дагестана

РИАН: Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов не задержан

Магомед-Султан Магомедов. Обложка © Официальный сайт главы республики Дагестан

Магомед-Султан Магомедов. Обложка © Официальный сайт главы республики Дагестан

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов на данный момент не задержан. По данным источника РИА «Новости» в силовых структурах республики, в настоящее время он находится дома.

«Магомедов находится дома в «свободном статусе», на сегодня он не задержан», — говорится в сообщении.

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Напомним, правоохранительные органы провели серию обысков по адресам проживания госсекретаря и его родственников. Эти оперативные мероприятия связаны с расследованием возможной незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза». СМИ ранее сообщали о задержании Магомедова.

Артём Гапоненко
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