«Находится дома»: Силовики опровергли информацию о задержании госсекретаря Дагестана
РИАН: Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов не задержан
Магомед-Султан Магомедов. Обложка © Официальный сайт главы республики Дагестан
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов на данный момент не задержан. По данным источника РИА «Новости» в силовых структурах республики, в настоящее время он находится дома.
«Магомедов находится дома в «свободном статусе», на сегодня он не задержан», — говорится в сообщении.
Напомним, правоохранительные органы провели серию обысков по адресам проживания госсекретаря и его родственников. Эти оперативные мероприятия связаны с расследованием возможной незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза». СМИ ранее сообщали о задержании Магомедова.