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4 июля, 12:16

Бывшего замглавы МЧС Барышева приговорили к 3 годам колонии за мошенничество

Павел Барышев. Обложка © МЧС России

Павел Барышев. Обложка © МЧС России

Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорён к трём годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сказано в заявлении ведомства.

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Напомним, Павел Барышев занимал должность замглавы МЧС с 2017 по 2021 год, пока не был освобождён от неё указом президента России Владимира Путина. Следствие обвинило чиновника в подделке документов, предоставляющих право на обеспечение жилым помещением, что позволило ему похитить трёхкомнатную квартиру в Подмосковье стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Сейчас квартира арестована. По таким обвинениям он мог получить до 10 лет колонии.

Юрий Лысенко
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