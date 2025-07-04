Бывшего замглавы МЧС Барышева приговорили к 3 годам колонии за мошенничество

Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорён к трём годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сказано в заявлении ведомства.