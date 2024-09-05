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5 сентября, 17:28

Стало известно, какое наказание грозит бывшему замглавы МЧС Барышеву за мошенничество

Экс-замглавы МЧС Павлу Барышеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество

Павел Барышев. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Павел Барышев. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Бывшему заместителю главы МЧС Павлу Барышеву по уголовному делу о мошенничестве в особо крупно размере грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей. Об этом говорится в одном из положений соответствующей статьи Уголовного кодекса.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. На основании этих документов экс-замминистра похитил трёхкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей. На жильё в настоящее время наложен арест.

Павлу Барышеву 65 лет. Он занимал кресло замминистра МЧС около четырёх лет. В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил его от должности. Также Барышев был замминистра природных ресурсов и экологии, откуда был уволен 19 июня в связи с выходом на пенсию.

Экс-глава Самарского ГУ МЧС признался в получении взяток
Экс-глава Самарского ГУ МЧС признался в получении взяток

Ранее Life.ru писал, что полицейские задержали заместителя главы МЧС в Забайкалье Савелия Столярова за взятку в 300 тысяч рублей. Обвиняемый получал от некоего бизнесмена деньги за согласование проектной документации по реконструкции муниципальной системы оповещения населения Читы.

Никита Осипов
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