Стало известно, какое наказание грозит бывшему замглавы МЧС Барышеву за мошенничество

Бывшему заместителю главы МЧС Павлу Барышеву по уголовному делу о мошенничестве в особо крупно размере грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей. Об этом говорится в одном из положений соответствующей статьи Уголовного кодекса.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. На основании этих документов экс-замминистра похитил трёхкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей. На жильё в настоящее время наложен арест.

Павлу Барышеву 65 лет. Он занимал кресло замминистра МЧС около четырёх лет. В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил его от должности. Также Барышев был замминистра природных ресурсов и экологии, откуда был уволен 19 июня в связи с выходом на пенсию.