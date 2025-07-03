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3 июля, 05:38

Суд в Москве арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

Наталия Радькова Обложка © Росгидромет

Наталия Радькова Обложка © Росгидромет

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Наталии Радьковой, занимающей пост заместителя руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Об этом сообщают представители правоохранительных органов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд её отклонил», — рассказал источник ТАСС.

Таким образом, Радькова будет находиться под арестом до окончания расследования уголовного дела, связанного с обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере. Детали инцидента и последующие шаги следствия пока не раскрываются.

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Владимир Озеров
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