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30 июня, 18:06

В Москве суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка

Бывший топ-менеджер ЦБ Рубинов заочно арестован по делу о крупном мошенничестве

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dmitry Rubinov

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dmitry Rubinov

Тверской суд Москвы вынес постановление о заочном аресте бывшего топ-менеджера Центрального Банка Дмитрия Рубинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Срок ареста составляет два месяца и начинает исчисляться с момента передачи Рубинова российским правоохранителям — при экстрадиции, депортации или задержании на территории России. На данный момент он находится за пределами страны. В пресс-службе суда отметили, что следствие продолжает работу по делу, а меры пресечения обеспечивают возможность привлечь обвиняемого к ответственности в будущем.

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Ранее сообщалось, что экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека заподозрили в мошенничестве. Предварительно, чиновник может скрываться в Турции, при этом точная сумма предполагаемого ущерба и детали инкриминируемого ему преступления не разглашаются.

Милена Скрипальщикова
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