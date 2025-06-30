Экс-депутата Госдумы подозревают в мошенничестве, он может скрываться в Турции
«Mash на волне»: Экс-депутата Госдумы от Крыма подозревают в мошенничестве
Руслан Бальбек. Обложка © Официальный сайт «Единой России»
Экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
Предварительно, чиновник может скрываться в Турции, при этом точная сумма предполагаемого ущерба и детали инкриминируемого ему преступления не разглашаются. Отмечается, что Бальбек не давал публичных комментариев по поводу выдвинутых против него обвинений.
Бывший парламентарий Руслан Бальбек, занимавший в 2016–2019 годах пост заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей, находится в федеральном розыске. Ранее он два года работал вице-премьером крымского правительства после воссоединения полуострова с Россией.
Ранее бывшего чиновника Татарстана задержали на взятке за перевод военного из зоны СВО. 63-летний Ильгиз Латыпов был задержан с поличным при получении 800 тысяч рублей — части обещанного вознаграждения. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и возможных соучастников.