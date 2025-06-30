Экс-депутата Госдумы подозревают в мошенничестве, он может скрываться в Турции

Экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

Предварительно, чиновник может скрываться в Турции, при этом точная сумма предполагаемого ущерба и детали инкриминируемого ему преступления не разглашаются. Отмечается, что Бальбек не давал публичных комментариев по поводу выдвинутых против него обвинений.

Бывший парламентарий Руслан Бальбек, занимавший в 2016–2019 годах пост заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей, находится в федеральном розыске. Ранее он два года работал вице-премьером крымского правительства после воссоединения полуострова с Россией.