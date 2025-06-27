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27 июня, 16:12

Экс-глава «ВСМПО-Ависма» Воеводин арестован по делу о мошенничестве на ₽1,5 млрд

Михаил Воеводин. Обложка © wikimedia.org

Михаил Воеводин. Обложка © wikimedia.org

Дорогомиловский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, в отношении которого расследуется уголовное дело о мошенничестве на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на судебные материалы.

Всего по делу проходят шесть фигурантов, среди них есть находящиеся в международном розыске. По данным следствия, Воеводин вступил в сговор с гражданином США Игорем Райхельсоном, после чего производитель титана «ВСМПО-Ависма» подписал соглашение о поставках шихтового материала заводами последнего. По делу также проходит директор НПО «Вторпромресурсы» (предприятие также контролируется Райхельсоном) Евгений Лысенко. Сам Воеводин был задержан 25 июня.

Имущество экс-чиновника из Минобороны РФ арестовано по делу о хищении 240 млн руб.
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Ранее Life.ru уже рассказывал о крупнейшем в мире производителе титана «ВСМПО-Ависма», который обеспечивает около 25% международного рынка, включая поставщиков самолётов Airbus и Boeing. Страны Запада в 2024 году, несмотря на заявления о полном отказе от российских ресурсов, закупили у России титана на 264,9 миллиона долларов. Основным поставщиком был «ВСМПО-Ависма».

Татьяна Миссуми
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