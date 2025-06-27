Экс-глава «ВСМПО-Ависма» Воеводин арестован по делу о мошенничестве на ₽1,5 млрд

Дорогомиловский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, в отношении которого расследуется уголовное дело о мошенничестве на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на судебные материалы.

Всего по делу проходят шесть фигурантов, среди них есть находящиеся в международном розыске. По данным следствия, Воеводин вступил в сговор с гражданином США Игорем Райхельсоном, после чего производитель титана «ВСМПО-Ависма» подписал соглашение о поставках шихтового материала заводами последнего. По делу также проходит директор НПО «Вторпромресурсы» (предприятие также контролируется Райхельсоном) Евгений Лысенко. Сам Воеводин был задержан 25 июня.