Бывшего чиновника Минэка обвинили в многомиллионном хищении

Экс-заместитель главы ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрей Шестаков обвиняется в хищении 28 миллионов рублей бюджетных средств и получении взятки в размере 3 миллионов рублей. Данные содержатся в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Шестакову инкриминируют четыре особо тяжких статьи: растрату и мошенничество в особо крупных размерах, получение взятки и отмывание денег. Согласно следствию, чиновник похитил деньги, выделенные на обслуживание правительственного комплекса в «Москва-Сити». Средства предназначались для оплаты услуг подрядчиков, включая уборку пыли с потолков и содержание парковочных зон.

Судебные заседания по делу Шестакова проходят в Пресненском суде Москвы. Обвиняемый заявил, что не имел полномочий заключать договоры с субподрядчиками и принимать выполненные работы — этим занималась экспертная комиссия. Представители подрядных организаций подтвердили в суде, что получили всю причитающуюся оплату.

Отдельный эпизод касается взятки в 3 миллиона рублей, которую Шестаков якобы получил от предпринимателя Дениса Макаршина. По версии следствия, деньги были переданы за помощь в заключении контракта между АО «Управление служебными зданиями» и фирмой бизнесмена. Макаршин признал вину, и дело в его отношении прекратили в связи с раскаянием.