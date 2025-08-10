Суд приговорил генерала Галимуллина к 2,5 годам условно за растрату и подлог
Обложка © Freepik / freepik
Военный суд в Москве признал генерал-майора Анвара Галимуллина виновным в служебном подлоге и растрате в больших объёмах. Решением инстанции он приговорён к условному сроку в 2,5 года. Испытательный срок для него составит три года.
Также Галимуллину назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Полковник запаса Юрий Убогий, который тоже проходил по этому делу, получил 1,5 года условно с теми же штрафом и испытательным сроком, сообщает ТАСС.
Суд также наложил на обоих запрет занимать руководящие должности в течение двух лет. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее к девяти годам колонии строгого режима приговорили бывшего начальника радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева. Суд признал его виновным в получении взяток в крупных размерах во время выполнения государственного оборонного заказа.