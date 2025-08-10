Суд приговорил генерала Галимуллина к 2,5 годам условно за растрату и подлог

Военный суд в Москве признал генерал-майора Анвара Галимуллина виновным в служебном подлоге и растрате в больших объёмах. Решением инстанции он приговорён к условному сроку в 2,5 года. Испытательный срок для него составит три года.

Также Галимуллину назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Полковник запаса Юрий Убогий, который тоже проходил по этому делу, получил 1,5 года условно с теми же штрафом и испытательным сроком, сообщает ТАСС.

Суд также наложил на обоих запрет занимать руководящие должности в течение двух лет. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.