Суд вынес приговор экс-начальнику радиотехнической службы ВМФ

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева. Военные следственные органы Следственного комитета РФ предоставили достаточные доказательства, которые были приняты во внимание при вынесении решения. Экс-чиновника приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Лопатиев был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере во время исполнения государственного оборонного заказа. Это преступление квалифицировано по части 6 статьи 290 УК РФ.

Как установило следствие, в период с 2022 по 2025 год Министерство обороны РФ заключило контракты с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» на поставку технического оборудования. Общая сумма сделок превысила 400 миллионов рублей. Лопатиев отвечал за контроль качества поставляемой продукции.

В течение этого времени он получал взятки от представителей указанных компаний. Общая сумма незаконных выплат составила более 8 миллионов рублей. Взамен Лопатиев оказывал покровительство при исполнении контрактов, что привело к их невыполнению и нанесло значительный ущерб государству.

Суд назначил Лопатиеву наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать должности в государственных органах в течение трёх лет. Дополнительно осуждённый обязан выплатить штраф в размере 16,5 миллиона рублей.