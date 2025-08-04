Обвинение запросило срок для экс-директора парка «Патриот»
Прокуратура требует 6 лет колонии для экс-директора парка Патриот Ахмедова
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Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Его судят по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.
«Прошу суд признать Ахмедова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал представитель прокуратуры в ходе заседания Одинцовского городского суда.
Дело в отношении Вячеслава Ахмедова возбуждено по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошенничество и подлог, совершённые с использованием служебного положения. По версии следствия, будучи директором парка, он мог причастен к махинациям с контрактами и финансовыми документами.
Ранее Одинцовский гарнизонный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Следствие установило, что махинации произошли в процессе строительства парка.