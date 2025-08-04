Обвинение запросило срок для экс-директора парка «Патриот»

Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Его судят по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

«Прошу суд признать Ахмедова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал представитель прокуратуры в ходе заседания Одинцовского городского суда.

Дело в отношении Вячеслава Ахмедова возбуждено по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошенничество и подлог, совершённые с использованием служебного положения. По версии следствия, будучи директором парка, он мог причастен к махинациям с контрактами и финансовыми документами.