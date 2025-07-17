Полмиллиона уже ушло: Бывший директор парка «Патриот» начал гасить ущерб

Частично возместил причинённый ущерб по делу о мошенничестве и подлоге экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Он перевёл Минобороны РФ 500 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Одинцовского гарнизонного военного суда.

В четверг суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего замглавы управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Во время слушаний стало известно, что другой фигурант дела — экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов — начал возмещать нанесённый государству ущерб.

Ранее сообщалось, что Ахмедов и Шестеров вместе с экс-замглавы Минобороны Павлом Поповым в 2022–2024 годах фальсифицировали документы по строительным работам в парке «Патриот» и похитили более 25 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, у фигурантов арестовали имущество на сумму свыше 100 миллионов. Сейчас оба фигуранта находятся под судом и сотрудничают со следствием.