Шестеров осуждён на 6 лет за аферы в «Патриоте» и лишён звания генерала

Одинцовский гарнизонный суд вынес приговор экс-замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиру Шестерову, осудив его за махинации при строительстве парка «Патриот», сообщил корреспондент РИА «‎Новости»‎ из зала суда.

Суд признал Шестерова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Ему назначено 6 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.