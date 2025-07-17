Шестеров осуждён на 6 лет за аферы в «Патриоте» и лишён звания генерала
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Одинцовский гарнизонный суд вынес приговор экс-замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиру Шестерову, осудив его за махинации при строительстве парка «Патриот», сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Суд признал Шестерова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Ему назначено 6 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.
Судья постановил лишить Шестерова звания генерала и государственных наград, а также распорядился взять его под стражу прямо в зале заседаний.
Напомним, что экс-директор парка «Патриот» Ахмедов и Шестеров вместе с экс-замглавы Минобороны Павлом Поповым в 2022–2024 годах фальсифицировали документы по строительным работам в парке «Патриот» и похитили более 25 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, у фигурантов арестовали имущество на сумму свыше 100 миллионов. Ахмедов уже начал гасить ущерб.