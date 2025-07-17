Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 13:10

Шестеров осуждён на 6 лет за аферы в «Патриоте» и лишён звания генерала

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Одинцовский гарнизонный суд вынес приговор экс-замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиру Шестерову, осудив его за махинации при строительстве парка «Патриот», сообщил корреспондент РИА «‎Новости»‎ из зала суда.

Суд признал Шестерова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Ему назначено 6 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.

Судья постановил лишить Шестерова звания генерала и государственных наград, а также распорядился взять его под стражу прямо в зале заседаний.

Прокуратура просит 6,5 лет колонии генералу Шестерову по делу о крупном хищении
Прокуратура просит 6,5 лет колонии генералу Шестерову по делу о крупном хищении

Напомним, что экс-директор парка «Патриот» Ахмедов и Шестеров вместе с экс-замглавы Минобороны Павлом Поповым в 2022–2024 годах фальсифицировали документы по строительным работам в парке «Патриот» и похитили более 25 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, у фигурантов арестовали имущество на сумму свыше 100 миллионов. Ахмедов уже начал гасить ущерб.

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar