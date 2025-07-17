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Регион
17 июля, 11:21

Прокуратура просит 6,5 лет колонии генералу Шестерову по делу о крупном хищении

Владимир Шестеров. Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Владимир Шестеров. Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Военная прокуратура настаивает на шести с половиной годах колонии для экс-замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, обвиняемого в махинациях при возведении парка «Патриот». Об этом стало известно из зала Одинцовского гарнизонного суда.

«Прошу признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Путём частичного сложения наказаний прошу суд назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал прокурор во время выступления в прениях сторон, передаёт ТАСС.

Полмиллиона уже ушло: Бывший директор парка «Патриот» начал гасить ущерб
Полмиллиона уже ушло: Бывший директор парка «Патриот» начал гасить ущерб

Ранее сообщалось, что Ахмедов и Шестеров вместе с экс-замглавы Минобороны Павлом Поповым в 2022–2024 годах фальсифицировали документы по строительным работам в парке «Патриот» и похитили более 25 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, у фигурантов арестовали имущество на сумму свыше 100 миллионов. Сейчас оба фигуранта находятся под судом и сотрудничают со следствием.

Мария Любицкая
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