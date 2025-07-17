Прокуратура просит 6,5 лет колонии генералу Шестерову по делу о крупном хищении

Военная прокуратура настаивает на шести с половиной годах колонии для экс-замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, обвиняемого в махинациях при возведении парка «Патриот». Об этом стало известно из зала Одинцовского гарнизонного суда.

«Прошу признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Путём частичного сложения наказаний прошу суд назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал прокурор во время выступления в прениях сторон, передаёт ТАСС.