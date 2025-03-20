Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 11:22

Начальник радиослужбы Главштаба ВМФ отправлен под арест за особо крупную взятку

Суд арестовал начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ Лопатиева

Суд арестовал начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в прошлом году Минобороны России заключило госконтракты с АО «Изумруд» на поставку технических устройств суммой свыше 400 миллионов рублей. Лопатиев должен был контролировать качество и техническую приёмку продукции.

Однако в прошедшем марте военный получил от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева взятку в особо крупном размере суммой более 8 млн рублей. За эти деньги он должен был оказывать покровительство и закрывать глаза на нарушения при реализации госконтракта.

«Настрой боевой»: Адвокат Тимура Иванова рассказал Life.ru, чем экс-военный занимается в СИЗО
«Настрой боевой»: Адвокат Тимура Иванова рассказал Life.ru, чем экс-военный занимается в СИЗО

Напомним, о задержании Лопатиева стало известно накануне. Капитан первого ранга возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также она обеспечивает защиту радиотехнических систем и связи флотов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / saidstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar