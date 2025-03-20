Начальник радиослужбы Главштаба ВМФ отправлен под арест за особо крупную взятку

Суд арестовал начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в прошлом году Минобороны России заключило госконтракты с АО «Изумруд» на поставку технических устройств суммой свыше 400 миллионов рублей. Лопатиев должен был контролировать качество и техническую приёмку продукции.

Однако в прошедшем марте военный получил от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева взятку в особо крупном размере суммой более 8 млн рублей. За эти деньги он должен был оказывать покровительство и закрывать глаза на нарушения при реализации госконтракта.