Начальник радиослужбы Главштаба ВМФ отправлен под арест за особо крупную взятку
Суд арестовал начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ Лопатиева
Суд арестовал начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в прошлом году Минобороны России заключило госконтракты с АО «Изумруд» на поставку технических устройств суммой свыше 400 миллионов рублей. Лопатиев должен был контролировать качество и техническую приёмку продукции.
Однако в прошедшем марте военный получил от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева взятку в особо крупном размере суммой более 8 млн рублей. За эти деньги он должен был оказывать покровительство и закрывать глаза на нарушения при реализации госконтракта.
Напомним, о задержании Лопатиева стало известно накануне. Капитан первого ранга возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также она обеспечивает защиту радиотехнических систем и связи флотов.
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