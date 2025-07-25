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25 июля, 12:57

Суд оставил без изменений приговор генерал-майору Ивану Попову

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

2-й Западный окружной военный суд оставил без изменений приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Видео © Life.ru

Рассмотрение апелляции прошло в закрытом режиме. Сам Попов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. На вопрос: «Как здоровье?» — ответил: «Лучше всех, но никто не завидует».

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Напомним, в апреле суд вынес Попову приговор по делу о причастности к хищению 1,7 тысячи тонн металлоизделий, предназначенных для возведения так называемых «зубов дракона» на границе с Украиной. Согласно решению суда, генерал Спартак проведёт пять лет в колонии общего режима. Также его лишили звания. Как уже сообщал Life.ru, генерал был арестован в мае 2024 года. С самого начала процесса Попов отвергает обвинения.

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Александра Вишнякова
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