Жалобу на приговор Ивану Попову рассмотрят в закрытом режиме

Апелляционное рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова пройдёт в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Военная прокуратура добилась закрытого формата заседаний, сославшись на наличие в материалах дела сведений, составляющих служебную тайну. Якобы в деле содержатся данные, относящиеся к сфере обороны и безопасности государств. Попов и его адвокат Сергей Буйновский безуспешно настаивали на открытом процессе.

Подсудимый участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где содержится с февраля 2025 года. Несмотря на значительный общественный интерес к делу, в зале суда присутствовало лишь около десятка журналистов и несколько гражданских лиц.