Жалобу на приговор Ивану Попову рассмотрят в закрытом режиме
Суд закрыл процесс по апелляции экс-командующего 58-й армией Попова
Иван Попов. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил
Апелляционное рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова пройдёт в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
Военная прокуратура добилась закрытого формата заседаний, сославшись на наличие в материалах дела сведений, составляющих служебную тайну. Якобы в деле содержатся данные, относящиеся к сфере обороны и безопасности государств. Попов и его адвокат Сергей Буйновский безуспешно настаивали на открытом процессе.
Подсудимый участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где содержится с февраля 2025 года. Несмотря на значительный общественный интерес к делу, в зале суда присутствовало лишь около десятка журналистов и несколько гражданских лиц.
По версии обвинения, в 2023 году военачальник организовал хищение 1700 тонн металлопроката на 100 млн рублей, предназначенного для строительства укреплений в Запорожской области. Помимо лишения свободы, суд оштрафовал Попова на 800 тысяч рублей и лишил его генеральского звания. 24 апреля 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией Попова к пяти годам лишения свободы.