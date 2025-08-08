У подмосковного чиновника изъяли 26 зданий и 14 элитных авто на 70 млн рублей
Прокуратура Московской области провела масштабную операцию по изъятию активов на сумму 70 миллионов рублей у бывшего сотрудника регионального Росреестра. Речь идёт об Алексее Хромине, который ранее возглавлял отдел в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что Хромин приобрёл 26 объектов недвижимости и доли в них, используя доходы, происхождение которых не было подтверждено законным путём. Помимо жилой и коммерческой недвижимости, на его имя оформлено 14 автомобилей премиум-класса.
Ранее суд признал Хромина виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением взяток, и приговорил к длительному лишению свободы. Теперь же в доход государства перешли все его дорогостоящие приобретения.
