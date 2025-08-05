Прокуратура требует конфисковать 100 объектов недвижимости у экс-главы ВС Адыгеи

Генпрокуратура России требует конфисковать более сотни объектов недвижимости, связанных с бывшим председателем Верховного суда Адыгеи Асланом Траховым и его семьёй. Иск направлен в Октябрьский районный суд Краснодара, сообщает «Коммерсант». В числе ответчиков — сам Трахов и его сын Рустем, который продолжает работать судьёй в Прикубанском районном суде.

По версии прокуратуры, семья владеет имуществом стоимостью более 2 миллиардов рублей, которое было приобретено на неподтверждённые доходы. Супруга Трахова оформила 25 объектов, её отец — 24, а дочь Сусана Коблева (Трахова) — 68. Значительная часть недвижимости записана на номинальных владельцев.

Прокуратура также заявляет, что Рустем Трахов, используя своё служебное положение, получил дом площадью более 517 квадратных метров в элитном районе Краснодара и построил дополнительные здания на этом участке. Генпрокуратура требует изъять все объекты семьи Траховых в пользу государства и взыскать деньги за имущество, которое уже было продано. Суд уже наложил обеспечительные меры на спорные активы.