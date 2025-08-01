Мосгорсуд изъял имущество экс-замначальника пожарной охраны МЧС Даудашвили

Мосгорсуд оставил в силе решение Коптевского районного суда о конфискации имущества бывшего заместителя начальника управления пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно постановлению, в пользу государства изымаются ценные бумаги, 52 млн рублей, нежилое помещение в Сириусе, шесть квартир в Москве и Подмосковье, а также земельные участки с домами в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах.

Часть имущества была оформлена на родственников и сдавалась в аренду. Автомобили, принадлежащие Даудашвили, он продал до суда, но их стоимость взыскали в денежном эквиваленте.

По версии прокуратуры, для легализации доходов с тёщей заключались фиктивные договоры займа. Сам Даудашвили утверждает, что собственность была приобретена до работы в МЧС и после увольнения новых покупок не было. Апелляция отклонена, имущество передаётся государству.

В апреле Дмитрия Даудашвили приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу 63 млн рублей за взятки. Этот срок сложился с предыдущим — восемь лет за хищение соцвыплат. Трёх бывших сотрудников МЧС осудили на 4–6 лет.