Мосгорсуд изъял имущество экс-замначальника пожарной охраны МЧС Даудашвили
РИАН: У экс-замглавы МЧС Даудашвили изъяли шесть квартир и машины
Дмитрий Даудашвили. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Мосгорсуд оставил в силе решение Коптевского районного суда о конфискации имущества бывшего заместителя начальника управления пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Согласно постановлению, в пользу государства изымаются ценные бумаги, 52 млн рублей, нежилое помещение в Сириусе, шесть квартир в Москве и Подмосковье, а также земельные участки с домами в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах.
Часть имущества была оформлена на родственников и сдавалась в аренду. Автомобили, принадлежащие Даудашвили, он продал до суда, но их стоимость взыскали в денежном эквиваленте.
По версии прокуратуры, для легализации доходов с тёщей заключались фиктивные договоры займа. Сам Даудашвили утверждает, что собственность была приобретена до работы в МЧС и после увольнения новых покупок не было. Апелляция отклонена, имущество передаётся государству.
В апреле Дмитрия Даудашвили приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу 63 млн рублей за взятки. Этот срок сложился с предыдущим — восемь лет за хищение соцвыплат. Трёх бывших сотрудников МЧС осудили на 4–6 лет.
А ранее суд изъял 821 объект недвижимости у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи. В частности, это санаторий «Амурский залив», отель «Магнум», 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых объекта. Также были взысканы более 590 миллионов рублей в доход страны.