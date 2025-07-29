Наглые, но уже не богатые: за что у олигархов 90-х отобрали «Главпродукт», «Макфу» и Домодедово Генпрокуратура продолжает возвращать в собственность России крупные предприятия, которые, по сути, отобрали у народа олигархи при приватизации 90-х. Среди крупнейших — «Главпродукт», «Южуралзолото», Домодедово. Почему бизнесмены лишились активов? 29 июля, 15:27 Российские олигархи, которые остались без своих активов: Константин Струков, Юрий Антипов, Дмитрий Каменщик. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / CrizzyStudio, © ТАСС / Донат Сорокин, Александр Щербак, © VK / Наш Челябинск

В середине июля Арбитражный суд Москвы изъял в пользу государства активы ГК «Главпродукт», а кроме них собственность главы компании Леонида Смирнова. Ещё в марте этого года активы были арестованы по иску Генпрокуратуры, обвинившей бизнесмена в незаконном выводе из холдинга 1,4 млрд рублей на счета американского банка JPMorgan Chase.

Эта компания стала очередной в уже немаленьком перечне изъятых предприятий крупного бизнеса, владельцы которых, имея права, совершенно не заботились об обязанностях: злоупотребляли положением, выводили средства за рубеж, включали в состав учредителей граждан и юрлиц из недружественных стран, обманывали потребителей, плевали на экологическую обстановку в регионах работы своих производственных мощностей и т.д. Пик решения вопросов с нерадивыми владельцами пришёлся на 2024–2025 годы.

Беглый олигарх и консервы с соей: за что отобрали «Главпродукт»

Сейчас «Главпродукт» — это более 30 юридических лиц, расположенных в разных частях России, с совокупной выручкой в миллиарды рублей. На его долю в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка, в молочной — 7%, в рыбной — до 3%. Холдинг появился в 1999 году, учредителем выступала американская компания Universal Beverage Company, на тот момент зарегистрированная в штате Огайо.

Годами потребители продукции холдинга жаловались, что в той же консервированной тушёнке мало мяса, его качество низкое, а основную массу продукта составляют жир и соя. Сгущёнку бывалые покупатели советовали сразу варить, чтобы понять, натуральное молоко в ней использовалось или пальмовое масло.

Проблемы с российским законом у владельца ГК начались ещё в 2007 году — после обысков в центральном офисе холдинга Смирнов якобы сбежал в Германию, откуда продолжал руководить российским бизнесом. При этом в Штатах у него шикарная вилла стоимостью почти 8 млн долларов, расположенная в элитном районе Лос-Анджелеса, а в России до недавнего времени был особняк на Рублёвке стоимостью 260 млн рублей и 210-метровая квартира в столичном ЖК «Триумф-Палас».

Продукция компании «Главпродукт». Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Особняки в Черногории и трагедия шахтёров: за что отобрали «Южуралзолото»

В том же июле своей собственности — ГК «Южуралзолото» — лишился челябинский миллиардер, депутат местного заксобрания и один из богатейших российских чиновников Константин Струков. В начале месяца Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства акции ПАО. К тому моменту они были оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, а также доверенных лиц.

Согласно Forbes, Константин Струков занимает 78-е место в списке российских миллиардеров. Его состояние оценивается почти в два миллиарда долларов. Заработки местного олигарха оседали в виде черногорской недвижимости — особняки, отель и яхты на 55 млн евро, а также парк дорогих машин, зарегистрированных на обслуживающий владения персонал. В России владелец «Южуралзолота» тратил деньги на элитную недвижимость в Москве — Life.ru нашёл две квартиры суммарной стоимостью более 700 млн рублей, в которых живут его дочери.

Нынешние неприятности Струкова возникли не на пустом месте, а копились в течение многих лет. В Челябинской области имя бизнесмена неоднократно всплывало в СМИ в связи с конфликтами, связанными с несоблюдением норм экологической безопасности, нарушениями трудового законодательства, проблемами с безопасностью на золотодобывающих шахтах и многочисленными летальными случаями на его предприятиях.

Константин Струков. Фото © ТАСС / URA.RU / Ахметов Вадим

Домодедово: как аэропорт ушёл от олигархов с паспортами ОАЭ и Израиля

17 июня Арбитражный суд Московской области окончательно обратил в доход государства «ДМЕ холдинг», который владеет аэропортом Домодедово. При этом аэропорт был передан в управление Росимущества ещё до суда. Несколько лет государство пыталось установить реальных собственников предприятия, которые скрывались за многочисленными фирмами-прокладками. В итоге выяснилось, что основных бенефициаров двое: Дмитрий Каменщик и его партнёр Валерий Коган.

По данным Forbes, к обоим претензии базируются на том, что у собственников есть гражданства других стран: у Каменщика — Турции и ОАЭ, у Когана — Израиля. Они якобы пытались скрыть этот факт от властей, а кроме того, саботировали развитие аэропорта.

В целом деятельность Дмитрия Каменщика уже давно в поле зрения как российских служителей Фемиды, так и западных правительств: аэропорт Домодедово является объектом стратегического назначения и параллельно местом пересечения финансовых интересов крупных как российских, так и международных игроков. Это обстоятельство, возможно, и служит отправной точкой всех неприятностей владельца воздушной гавани.

Дмитрий Каменщик. Фото © ТАСС / Александр Щербак

90% рынка ферросплавов — и всё в пользу США: как разваливали ЧЭМК

В 2024 году в Челябинске в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве задержали мультимиллионера из списка Forbes Юрия Антипова, бывшего владельца одного из промышленных гигантов региона — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Задержание случилось на фоне решения Арбитражного суда Челябинской области национализировать три предприятия ЧЭМК, производящих высококачественную сталь для производства военной техники — от авиадвигателей до танковых стволов. Иск в суд в начале февраля подала Генпрокуратура с формулировкой «незаконная приватизация в 1990-е».

По результатам приватизации, которую провели не имевшие для этого полномочий челябинские власти 30 лет назад, семья Антипова оказалась владельцем группы крупнейших в России предприятий – производителей ферросплавов. На их долю приходится до 90% подобного производства в стране.

По сведениям, собранным следователями Генпрокуратуры, в результате деятельности Антиповых активы предприятий попали под контроль резидентов недружественных государств — и несколько лет их продукция вывозилась в США и Европу по копеечным ценам.

Металлургическое производство в Челябинске. Фото © ТАСС / URA.RU / Ахметов Вадим

100 триллионов рублей: за что арестовали «Макфу»

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа». По версии следователей, бизнес имел «коррупционное происхождение». Перед этим судебные приставы арестовали счета и активы на беспрецедентную сумму — 100 триллионов рублей.

«Макфа» — это один из крупнейших производителей макарон и различных мучных изделий в России с центром в Челябинске. В лучшие годы на его долю приходилось до 23% — то есть практически четверть всего российского рынка. Предприятием владели всего две семьи: бывшего губернатора Михаила Юревича и его давнего и постоянного бизнес-партнёра — Вадима Белоусова.

Михаил Юревич. Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

Последнего судили за рекордную для России взятку в размере 3,2 млрд рублей, а первый успел скрыться в Лондоне — под уголовным преследованием экс-губернатор находится с 20 марта 2017 года. Ещё тогда беглецу заочно предъявили обвинения по двум статьям УК РФ — 290-й (получение взятки) и 128-й (подстрекательство к клевете).

Что делать с олигархами, которые незаконно получили предприятия в 90-х? 0 Если нарушили закон, то полная конфискация имущества + тюрьма Только конфискация — пусть живут, но без капиталов Выплата компенсаций государству Ничего — это старая история, пора забыть

Авторы Евгений Кузнецов