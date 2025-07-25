Суд изъял у экс-мэра Владивостока Николаева более 800 объектов недвижимости

Суд изъял 821 объект недвижимости у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Приморья, также с бывшего чиновника и его близких взыскали более 590 миллионов рублей, которые также обращены в доход России.

Генпрокуратура подала иск Николаеву, его сестре Виктории, а также матери Раисе об изъятии имущества, которое было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил прошение. Поэтому в доход государства был обращён 821 объект недвижимости.

В частности, это санаторий «Амурский залив», отель «Магнум», 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых объекта.