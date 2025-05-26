Генпрокуратура намерена изъять имущество экс-мэра Владивостока Николаева в пользу государства

Генпрокуратура России передала в Ленинский районный суд Владивостока исковое заявление с требованием изъять в пользу государства имущество, принадлежащее бывшему главе города Владимиру Николаеву и его сестре Виктории Николаевой. Об этом сообщается на сайте суда.

В документе говорится, что заместитель генерального прокурора РФ инициировал обращение о конфискации активов в рамках контроля за соответствием расходов лиц, занимающих государственные должности. Рассмотрение дела уже началось. Помимо Николаевых, в числе ответчиков фигурируют 16 аффилированных с ними юридических лиц.

Расследование выявило, что экс-мэр Владивостока совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью, скрывая доходы через фиктивные фирмы и оформляя собственность на родственников и подставных лиц. Особое внимание следствия привлекла покупка санатория «Амурский залив» в 2002 году, признанная незаконной.