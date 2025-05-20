В России предложили ввести наказание за оправдание коррупции

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предложил рассмотреть возможность введения ответственности за оправдание коррупции — по аналогии с существующими мерами наказания за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Свою инициативу он озвучил в ходе лекции «Коррупция — угроза цивилизации права» на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Зорькина, когда в научных работах, публичных выступлениях или политической риторике звучат тезисы, фактически оправдывающие коррупцию, это представляет серьёзную опасность. Он отметил, что подобные идеи могут проникать в образовательную среду, публикации и массовое сознание, формируя терпимость к коррупционному поведению и даже уважение к нему, если оно подается как экономически или психологически оправданное.

«Возможно, пришло время задуматься о введении санкций за оправдание коррупции, аналогичных тем, что применяются за оправдание терроризма или фашизма», — заявил он.