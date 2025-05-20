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Регион
20 мая, 09:50

В России предложили ввести наказание за оправдание коррупции

Председатель КС Зорькин предложил ввести наказание за оправдание коррупции

Обложка © РИА «Новости» / Александр Казаков

Обложка © РИА «Новости» / Александр Казаков

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предложил рассмотреть возможность введения ответственности за оправдание коррупции — по аналогии с существующими мерами наказания за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Свою инициативу он озвучил в ходе лекции «Коррупция — угроза цивилизации права» на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Зорькина, когда в научных работах, публичных выступлениях или политической риторике звучат тезисы, фактически оправдывающие коррупцию, это представляет серьёзную опасность. Он отметил, что подобные идеи могут проникать в образовательную среду, публикации и массовое сознание, формируя терпимость к коррупционному поведению и даже уважение к нему, если оно подается как экономически или психологически оправданное.

«Возможно, пришло время задуматься о введении санкций за оправдание коррупции, аналогичных тем, что применяются за оправдание терроризма или фашизма», — заявил он.

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А ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что уровень коррупции в регионе находится на критически высоком уровне. Он подчеркнул, что присутствие лиц с криминальным прошлым в органах государственной власти абсолютно недопустимо.

Марина Фещенко
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