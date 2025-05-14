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Регион
14 мая, 10:35

Чёрному рынку медсправок в России предрекли расцвет из-за нового законопроекта

Автоэксперт Шапарин: Новые правила отзыва водительских прав приведут к коррупции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал законопроект, который расширит текущие полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав. Своим мнением он поделился с редакцией «Постньюс». По мнению эксперта, проблема чёрного рынка медсправок в России стоит остро уже сейчас — их, по мнению Шапарина, «покупают повсеместно».

Внесённое в Госдуму предложение, убеждён собеседник наших коллег, приведёт к ещё большим злоупотреблениям.

Ранее сообщалось, что Госдума готовит изменения, которые расширят полномочия ГИБДД по аннулированию водительских прав при наличии медицинских противопоказаний. Законопроект, разработанный правительством РФ, был одобрен в первом чтении ещё в 2022 году. Согласно инициативе, медицинские справки для водителей переведут в электронный вид, а ГИБДД получит доступ к единой базе данных Минздрава. Это позволит отказаться от бумажных документов. В инспекцию будет передаваться только информация о допуске или недопуске к управлению транспортом без раскрытия диагнозов.

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Если у водителя выявят противопоказания, ему дадут три месяца на повторное медицинское освидетельствование, в течение которых он сможет продолжать водить. Повторное обследование должно быть проведено в лицензированном медучреждении. В случае устранения противопоказаний права будут восстановлены после заключения медицинской комиссии.

Алексей Берковиц
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