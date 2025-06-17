Генпрокуратура требует изъять активы экс-премьера КЧР на 42 млрд рублей

Генпрокуратура инициировала судебное разбирательство с целью конфискации в пользу государства имущества, принадлежащего бывшему руководителю правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимиру Кайшеву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В обширный список активов, являющихся предметом иска, включены: Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб» (собственник Пятигорского ипподрома), ООО «Елизавета-минеральные воды», а также доля более 40% в компании «Село им. Г.В. Кайшева». Помимо этого, ведомство добивается изъятия 67 земельных участков, 35 нежилых построек, ряда квартир на территории Московской области и Ставропольского края, а также многочисленных автомобилей.

Согласно данным источника агентства, общая оценочная стоимость всего перечисленного имущества превышает 41,9 миллиарда рублей.

В 2024 году Кайшев был взят под стражу в рамках расследования дела о незаконном захвате контроля над акционерным обществом «Кавминводы». Вместе с ним по этому же делу были задержаны предприниматель Евгений Куделя и Игорь Храновский, занимавший должность директора департамента в Минэкономразвития по Северо-Кавказскому федеральному округу.