Суд по иску Генпрокуратуры передал аэропорт Домодедово государству

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в государственную собственность. Как уточнил один из участников заседания, решение подлежит немедленному исполнению.

«Удовлетворено полностью и приведено к немедленному исполнению», — сказал он.

А ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Суд получил заявление о необходимости применить обеспечительные меры для удовлетворения иска. В деле фигурируют компании «Домодедово секьюрити», отвечающая за системы безопасности аэропорта, «Домодедово кэтеринг», обеспечивающая точки общепита, «Домодедово паркинг». На следующий день суд арестовал активы по иску ГП.