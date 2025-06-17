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17 июня, 14:28

Суд по иску Генпрокуратуры передал аэропорт Домодедово государству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в государственную собственность. Как уточнил один из участников заседания, решение подлежит немедленному исполнению.

«Удовлетворено полностью и приведено к немедленному исполнению», — сказал он.

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А ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Суд получил заявление о необходимости применить обеспечительные меры для удовлетворения иска. В деле фигурируют компании «Домодедово секьюрити», отвечающая за системы безопасности аэропорта, «Домодедово кэтеринг», обеспечивающая точки общепита, «Домодедово паркинг». На следующий день суд арестовал активы по иску ГП.

Милена Скрипальщикова
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