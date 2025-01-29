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Регион
29 января, 10:42

ГП РФ подала иск к владельцу аэропорта Домодедово и аффилированным компаниям

Генеральная прокуратура России направила исковое заявление в отношении группы компаний, связанных с московским аэропортом Домодедово и к владельцу воздушной гавани Дмитрию Каменщику. Об этом сообщили в Арбитражном суде Московской области, куда и поступил иск.

«В суд поступил иск к Каменщику Дмитрию Владимировичу, Когану Валерию Михайловичу (председатель наблюдательного совета аэропорта. — Прим. Life.ru), а также к около 30 юридическим лицам, связанным с обеспечением деятельности аэропорта Домодедово»,цитирует сообщение суда ТАСС.

Кроме того, суд получил заявление о необходимости применить обеспечительные меры для удовлетворения иска. Каковы именно требования прокуратуры, пока что неизвестно. В деле фигурируют компании «Домодедово секьюрити», отвечающая за системы безопасности аэропорта, «Домодедово кэтеринг», обеспечивающая точки общепита, «Домодедово паркинг», занимающаяся организацией стоянок авто, а также некоторые другие компании.

Аэропорт уже отреагировал на иск. Пресс-служба Домодедово заявила, что воздушная гавань следит за соблюдением требований российского законодательства и озвучит свою позицию по иску Генпрокуратуры, после того как ознакомится с его содержанием.

«Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства. Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением»,ответила пресс-служба аэропорта.

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Ранее стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его замов более 3,2 миллиарда рублей. Ведомство считает, что подозреваемые незаконно обогащались на госконтрактах по возведению фортификаций в регионе.

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Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Юрий Лысенко
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