ГП РФ подала иск к владельцу аэропорта Домодедово и аффилированным компаниям

Генеральная прокуратура России направила исковое заявление в отношении группы компаний, связанных с московским аэропортом Домодедово и к владельцу воздушной гавани Дмитрию Каменщику. Об этом сообщили в Арбитражном суде Московской области, куда и поступил иск.

«В суд поступил иск к Каменщику Дмитрию Владимировичу, Когану Валерию Михайловичу (председатель наблюдательного совета аэропорта. — Прим. Life.ru), а также к около 30 юридическим лицам, связанным с обеспечением деятельности аэропорта Домодедово», — цитирует сообщение суда ТАСС.

Кроме того, суд получил заявление о необходимости применить обеспечительные меры для удовлетворения иска. Каковы именно требования прокуратуры, пока что неизвестно. В деле фигурируют компании «Домодедово секьюрити», отвечающая за системы безопасности аэропорта, «Домодедово кэтеринг», обеспечивающая точки общепита, «Домодедово паркинг», занимающаяся организацией стоянок авто, а также некоторые другие компании.

Аэропорт уже отреагировал на иск. Пресс-служба Домодедово заявила, что воздушная гавань следит за соблюдением требований российского законодательства и озвучит свою позицию по иску Генпрокуратуры, после того как ознакомится с его содержанием.

«Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства. Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — ответила пресс-служба аэропорта.