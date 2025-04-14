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Регион
14 апреля, 12:15

Суд сохранил запрет на выезд из РФ владельцу аэропорта Домодедово Каменщику

Дмитрий Каменщик. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Дмитрий Каменщик. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Арбитражный суд Московской области отказался отменить запрет владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику покидать Россию. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — уточняется в картотеке.

Суд передал управление аэропортом Домодедово Росавиации
Суд передал управление аэропортом Домодедово Росавиации

Напомним, что выезд из РФ также закрыли миллиардеру и бенефициару группы «Домодедово» Валерию Когану. Решение было принято в связи с расследованием о выводе 18 миллиардов рублей за границу под видом погашения займов. Арбитражный суд уже арестовал активы группы компаний. Заседание о передаче аэропорта государству назначено на 14 мая.

Алена Пенчугина
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