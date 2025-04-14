Суд сохранил запрет на выезд из РФ владельцу аэропорта Домодедово Каменщику
Дмитрий Каменщик. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Арбитражный суд Московской области отказался отменить запрет владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику покидать Россию. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
«В иске отказать полностью», — уточняется в картотеке.
Напомним, что выезд из РФ также закрыли миллиардеру и бенефициару группы «Домодедово» Валерию Когану. Решение было принято в связи с расследованием о выводе 18 миллиардов рублей за границу под видом погашения займов. Арбитражный суд уже арестовал активы группы компаний. Заседание о передаче аэропорта государству назначено на 14 мая.