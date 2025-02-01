Суд передал управление аэропортом Домодедово Росавиации
«Известия»: Аэропорт Домодедово перешёл под управление Росавиации по иску ГП
Аэропорт Домодедово фактически перешёл под управление Росавиации по заявлению Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на решение Арбитражного суда Московской области и заявление двух источников, близких к Минтрансу.
«Идёт судебный процесс, оперативное управление аэропортом Домодедово фактически передано Росавиации», — пишет газета.
Кроме того, подмосковный суд обязал обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юрлица, включая финансовую, техническую и иную документацию.
А ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Суд получил заявление о необходимости применить обеспечительные меры для удовлетворения иска. В деле фигурируют компании «Домодедово секьюрити», отвечающая за системы безопасности аэропорта, «Домодедово кэтеринг», обеспечивающая точки общепита, «Домодедово паркинг». На следующий день суд арестовал активы по иску ГП.
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