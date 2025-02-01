Суд передал управление аэропортом Домодедово Росавиации

Аэропорт Домодедово фактически перешёл под управление Росавиации по заявлению Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на решение Арбитражного суда Московской области и заявление двух источников, близких к Минтрансу.

«Идёт судебный процесс, оперативное управление аэропортом Домодедово фактически передано Росавиации», — пишет газета.

Кроме того, подмосковный суд обязал обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юрлица, включая финансовую, техническую и иную документацию.