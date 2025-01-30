Суд арестовал активы компаний группы «Домодедово» по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Московской области принял решение о наложении ареста на все активы компаний группы «Домодедово», а также на акции и доли в юрлицах, которые принадлежат Дмитрию Каменщику, владельцу аэропорта Домодедово, а также Валерию Когану, ранее занимавшему пост председателя наблюдательного совета воздушной гавани. Это решение было принято в рамках обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры России.

«Наложить арест на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юрлиц, в том числе принадлежащие третьим лицам, следующих лиц: Каменщик Дмитрий <...> Коган Валерий», — сказано в судебном решении, опубликованном в картотеке.

Согласно данным прокуратуры, действия Каменщика и Когана привели к иностранному влиянию на аэропорт Домодедово. Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган — Израиля. В период с 2021 по 2023 годы они вывели за границу 18 миллиардов рублей из прибыли аэропорта под предлогом погашения займов. Кроме того, фактическими совладельцами 90% акций Домодедово, помимо Каменщика, оказались гражданин Нидерландов и гражданин Испании.