Прокуроры заинтересовались иностранным контролем над Домодедово

Генпрокуратура России выступает против иностранного контроля над московским аэропортом Домодедово, который оказался под управлением зарубежных компаний. Ведомство подало иск к 32 фирмам, связанным с воздушной гаванью, а также на его собственника Дмитрия Каменщика и главу наблюдательного совета Валерия Когана, сообщают «Ведомости».

Прокуратура требует вернуть государству 100% акций ООО «ДМЕ Холдинг» и отменить решения о смене юридического адреса ряда компаний. По версии надзорного органа, через Каменщика контроль над Домодедово осуществляют резиденты Турции и ОАЭ, а через Когана – резиденты Израиля.

В 2024 году Каменщик и Коган, обратившись в ФАС, получили согласование сделок, передавших стратегические активы под контроль ООО «ДМЕ Холдинг». Прокуратура считает, что это было способом скрыть иностранное влияние. Иск был зарегистрирован 28 января.