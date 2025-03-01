Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 07:02

Владельцу аэропорта Домодедово запретили покидать Россию

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России

Владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик. Обложка © ТАСС / Максим Стулов

Владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик. Обложка © ТАСС / Максим Стулов

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и миллиардеру Валерию Когану, бывшему председателю наблюдательного совета воздушной гавани, закрыли выезд из России. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Решение, принятое 25 февраля, связано с расследованием Генпрокуратуры о выводе 18 миллиардов рублей за границу под видом погашения займов. Арбитражный суд Московской области уже арестовал активы группы компаний «Домодедово». Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган — Израиля.

Суд передал управление аэропортом Домодедово Росавиации
Суд передал управление аэропортом Домодедово Росавиации

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Суд получил заявление о необходимости применить обеспечительные меры для удовлетворения иска. В деле фигурируют компании «Домодедово секьюрити», отвечающая за системы безопасности аэропорта, «Домодедово кэтеринг», обеспечивающая точки общепита, «Домодедово паркинг». В итоге суд арестовал активы по иску ГП.

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar