Владельцу аэропорта Домодедово запретили покидать Россию

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и миллиардеру Валерию Когану, бывшему председателю наблюдательного совета воздушной гавани, закрыли выезд из России. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Решение, принятое 25 февраля, связано с расследованием Генпрокуратуры о выводе 18 миллиардов рублей за границу под видом погашения займов. Арбитражный суд Московской области уже арестовал активы группы компаний «Домодедово». Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган — Израиля.