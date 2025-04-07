Суд определил дату заседания по делу о передаче аэропорта Домодедово государству

Слушание по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг» назначено на 14 мая. Об этом следует из картотеки Арбитражного суда Московской области.

Генпрокуратура настаивает на признании недействительными девять сделок, которые были совершены с 2016 года, и передаче полученных от них 100% денежных средств в доход РФ. Иск был подан на имя Дмитрия Каменщика, а также бенефициара группы «Домодедово» Валерия Когана и 30 российским и иностранным компаниям группы.