Суд определил дату заседания по делу о передаче аэропорта Домодедово государству
Суд назначил заседание о передаче аэропорта Домодедово государству на 14 мая
Аэропорт Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden
Слушание по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг» назначено на 14 мая. Об этом следует из картотеки Арбитражного суда Московской области.
«О назначении дела к судебному разбирательству», — приводится в карточке дела результат предварительного заседания. Оно прошло 4 апреля в закрытом режиме.
Генпрокуратура настаивает на признании недействительными девять сделок, которые были совершены с 2016 года, и передаче полученных от них 100% денежных средств в доход РФ. Иск был подан на имя Дмитрия Каменщика, а также бенефициара группы «Домодедово» Валерия Когана и 30 российским и иностранным компаниям группы.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Суд получил заявление о необходимости применить обеспечительные меры для удовлетворения иска. В деле фигурируют компании «Домодедово секьюрити», отвечающая за системы безопасности аэропорта, «Домодедово кэтеринг», обеспечивающая точки общепита, «Домодедово паркинг». В итоге суд арестовал активы по иску ГП.