Семейный подряд: Брачный аферист вместе с дочкой развёл 10 женщин на 50 миллионов

Брачного афериста, который обманул и «развёл» на деньги 10 женщин, заочно осудили на 11 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд установил, что Надир Абулов, находящийся в международном розыске, разработал продуманную схему мошенничества. Он создавал профили на сайтах знакомств, представляясь успешным предпринимателем, ищущим спутницу жизни. После установления доверительных отношений аферист убеждал женщин передавать ему деньги под различными предлогами — от вложения в совместный бизнес до решения временных финансовых трудностей.

Соучастницей преступлений стала дочь мошенника Диана Дабсон. Она играла ключевую роль в схеме, подтверждая респектабельность отца и помогая потерпевшим оформлять кредиты. Используя свои предпринимательские реквизиты, Дабсон создавала видимость законных финансовых операций.

«Жертвами Абулова стали 10 женщин. Ущерб превысил 50 миллионов рублей», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, жертвы аферистов не только отдавали свои сбережения, но и брали кредиты, продавали недвижимость и автомобили, приобретали технику в рассрочку.

В отношении Абулова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжается его розыск. Его дочь в данный момент осуждена.