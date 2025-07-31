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Регион
31 июля, 10:10

Россиянка притворилась пропавшим на СВО братом и выманила 120 тысяч у его жены

Усольчанка обманула невестку на 120 тыс. рублей от лица пропавшего на СВО брата

Усольчанка притворилась пропавшим на СВО братом и вытянула 120к с его жены. Обложка © Telegram / Babr Mash

Усольчанка притворилась пропавшим на СВО братом и вытянула 120к с его жены. Обложка © Telegram / Babr Mash

В Иркутской области женщина инсценировала сообщение от пропавшего на СВО брата и выманила у его жены 120 тысяч рублей. Мошенничество вскрылось, теперь ей грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Усольчанка притворилась пропавшим на СВО братом и вытянула 120 тысяч с его жены. Видео © Telegram / МВД38

Жительнице Усолья-Сибирского пришло сообщение от имени супруга, пропавшего на СВО: он рассказал, что якобы находится в госпитале и срочно просит денег на возвращение домой. Не задумываясь, женщина перевела сначала 50, затем ещё 70 тысяч рублей на указанные реквизиты. Однако вскоре связь с «мужем» оборвалась, и она обратилась в полицию. Выяснилось, что на самом деле с ней переписывалась сестра пропавшего бойца.

Злоумышленница оформила счёт на номер одного из своих детей и вела диалог в мессенджере от имени брата. Полученные деньги она потратила на собственные нужды. Теперь за семейную аферу ей придётся ответить — возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

ОПГ из ХМАО вынуждала участников СВО заключать фиктивные браки ради выплат
ОПГ из ХМАО вынуждала участников СВО заключать фиктивные браки ради выплат

Ранее в Смоленской области жительница Рославля обманула своего знакомого-участника СВО. Пока мужчина находился на фронте, женщина завладела его автомобилем, продала его и присвоила вырученные деньги.

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Милена Скрипальщикова
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