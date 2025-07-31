Россиянка притворилась пропавшим на СВО братом и выманила 120 тысяч у его жены

В Иркутской области женщина инсценировала сообщение от пропавшего на СВО брата и выманила у его жены 120 тысяч рублей. Мошенничество вскрылось, теперь ей грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Усольчанка притворилась пропавшим на СВО братом и вытянула 120 тысяч с его жены. Видео © Telegram / МВД38

Жительнице Усолья-Сибирского пришло сообщение от имени супруга, пропавшего на СВО: он рассказал, что якобы находится в госпитале и срочно просит денег на возвращение домой. Не задумываясь, женщина перевела сначала 50, затем ещё 70 тысяч рублей на указанные реквизиты. Однако вскоре связь с «мужем» оборвалась, и она обратилась в полицию. Выяснилось, что на самом деле с ней переписывалась сестра пропавшего бойца.

Злоумышленница оформила счёт на номер одного из своих детей и вела диалог в мессенджере от имени брата. Полученные деньги она потратила на собственные нужды. Теперь за семейную аферу ей придётся ответить — возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.