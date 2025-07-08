Жительница Смоленской области продала машину своего друга-участника СВО и забрала деньги себе
Боец СВО обратился за помощью к «Русской общине» после обмана знакомой
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Жительница Рославля Смоленской области обманула своего знакомого, который сейчас на СВО. Женщина завладела его автомобилем и продала его, присвоив деньги себе. Чтобы решить проблему, боец обратился к «Русской общине».
Боец СВО рассказал об обмане знакомой. Видео © Telegram / «Русская Община ZOV»
«В Рославле женщина из ближнего круга воспользовалась доверием парня. Пока он воевал на СВО, воровка с помощью мошеннической схемы завладела его машиной, продала её и присвоила себе деньги», — говорится в сообщении.
Общественники написали заявление в полицию и оказывают юридическую поддержку бойцу.