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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 июля, 11:14

Жительница Смоленской области продала машину своего друга-участника СВО и забрала деньги себе

Боец СВО обратился за помощью к «Русской общине» после обмана знакомой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / worradirek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / worradirek

Жительница Рославля Смоленской области обманула своего знакомого, который сейчас на СВО. Женщина завладела его автомобилем и продала его, присвоив деньги себе. Чтобы решить проблему, боец обратился к «Русской общине».

Боец СВО рассказал об обмане знакомой. Видео © Telegram / «Русская Община ZOV»

«В Рославле женщина из ближнего круга воспользовалась доверием парня. Пока он воевал на СВО, воровка с помощью мошеннической схемы завладела его машиной, продала её и присвоила себе деньги», — говорится в сообщении.

Общественники написали заявление в полицию и оказывают юридическую поддержку бойцу.

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Ранее в Госдуме помогли бойцу СВО, который год жил без зарплаты и выплаты за ранение. Также прокуратура ЦВО добилась выплат родным бойца, который умер от болезни в зоне спецоперации.

Никита Никонов
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