Ногти и ресницы на халяву: Зумерши из Краснодара кинули салоны красоты на десятки тысяч рублей

Предприимчивые школьницы из Краснодара нашли способ «обходить» систему и получать бесплатные бьюти-услуги. Как выяснил SHOT, две несовершеннолетние подружки нарисовали фейковые чеки об оплате по СБП, возможно, в нейросетках. И ходили наводить красоту, когда были перебои со связью.

Школьницы устроили себе день красоты, посетив несколько салонов. Там они сделали педикюр, укладку, покрасили волосы, купили очки от солнца, оформили брови и ресницы, сделали ботокс для волос и ещё много чего. В итоге «накрасовались» больше чем на 50 тысяч рублей. На кассе они настаивали на оплате через QR-код и показывали какие-то чеки. Из-за проблем с интернетом администраторы не сразу поняли, что деньги не пришли.