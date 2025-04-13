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13 апреля, 13:06

Школьник из Хакасии разбил камнем родительский сейф ради новеньких мопедов

SHOT: Школьник из Хакасии разбил камнем сейф родителей ради новых мопедов

Сейф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Сейф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Школьник из Хакасии разворотил камнем родительский сейф, украл у них деньги и драгоценности. Подросток очень хотел купить себе мопед, в чём взрослые постоянно отказывали.

По данным SHOT, 13-летний авантюрист из Черногорска вовлёк своего 16-летнего друга в афёру по покупке мопедов. Подросток долгое время уговаривал родителей, но каждый раз получал отказ. Друга так долго уговаривать не пришлось, и они выдумали горе-план.

Когда взрослые ушли на работу, подростки вошли в дом, выломали булыжником сейф и украли оттуда 200 тысяч рублей и золотые часы мамы. Потом уехали в Абакан, прикупили два мопеда, а сдачу раздали друзьям. Но вот испытать на деле байки двум разбойникам особо не удалось, их задержала полиция. Сотрудники изъяли у подростков деньги, мопеды и часы.

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Мария Любицкая
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