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10 апреля, 08:09

Семиклассник из Петербурга отдал другу 18 миллионов рублей

В Петербурге школьник отдал приятелю 18 млн на лечение матери и покупку авто

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Генеральный директор по продаже медицинских товаров и услуг из Санкт-Петербурга лишился более 18 миллионов рублей по вине сына. Как сообщает 78.ru, 13-летний ученик 7 класса отдал крупную сумму денег своему однокласснику.

По данным издания, школьник решил помочь приятелю якобы с лечением матери и покупкой автомобиля в Дубае для дальнейшей перепродажи в России. 41-летний мужчина утверждает, что его деньги исчезли в первой половине марта. Речь идёт о сумме в размере 5,4 миллиона рублей и 150 тысяч долларов (около 12,8 миллиона рублей).

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Ранее мошенники облапошили московскую студентку почти на шесть миллионов рублей. Девушка вынесла из дома все деньги и украшения. А 15-летний школьник из Москвы отдал мошенникам отложенные на покупку квартиры миллионы.

Борис Эльфанд
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