Семиклассник из Петербурга отдал другу 18 миллионов рублей
В Петербурге школьник отдал приятелю 18 млн на лечение матери и покупку авто
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Генеральный директор по продаже медицинских товаров и услуг из Санкт-Петербурга лишился более 18 миллионов рублей по вине сына. Как сообщает 78.ru, 13-летний ученик 7 класса отдал крупную сумму денег своему однокласснику.
По данным издания, школьник решил помочь приятелю якобы с лечением матери и покупкой автомобиля в Дубае для дальнейшей перепродажи в России. 41-летний мужчина утверждает, что его деньги исчезли в первой половине марта. Речь идёт о сумме в размере 5,4 миллиона рублей и 150 тысяч долларов (около 12,8 миллиона рублей).
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мошенники облапошили московскую студентку почти на шесть миллионов рублей. Девушка вынесла из дома все деньги и украшения. А 15-летний школьник из Москвы отдал мошенникам отложенные на покупку квартиры миллионы.