Россиян разводят на деньги с помощью жестокой схемы с похищением детей и выкупом
В МВД предупредили о мошенничестве с подставным похищением человека и выкупом
Телефонные мошенники продолжают разводить россиян и используют для этого самые жестокие методы. Например, злоумышленники убеждают людей прекратить общение с близкими и уехать в другой регион. Позже аферисты начинают требовать от родственников выкуп якобы за похищенного человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подобный случай уже произошёл в Москве. 16-летний подросток, следуя указаниям мошенников, продал золотые украшения матери и уехал во Владимирскую область, чтобы передать деньги. Мать мальчика получила сообщение, что её сын похищен и ему угрожает опасность. Чтобы спасти его, она должна была перевести 500 тысяч рублей.
Перепуганная женщина обратилась в полицию, и менее чем за сутки её ребёнок был найден. Подростка обнаружили по ориентировке и вернули в Москву. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Он также не успел передать деньги. Полиция возбудила уголовное дело.
«Побеседуйте со своими родственниками, особенно с несовершеннолетними и пожилыми, расскажите им об этой криминальной схеме», — заявила Волк.
Ранее Life.ru рассказал, что мошенники начали притворяться сотрудниками «Почты России». Аферисты рассказывают жертве о каких-то заказных письмах и предлагают воспользоваться «чат-ботами для получения посылки. Если выбрать такой вариант, то у злоумышленников есть возможность скомпрометировать личные данные. Главное помнить, что «Почта России» никогда не звонит клиентам и не запрашивает кодов из SMS.
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