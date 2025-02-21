Россиян разводят на деньги с помощью жестокой схемы с похищением детей и выкупом

Телефонные мошенники продолжают разводить россиян и используют для этого самые жестокие методы. Например, злоумышленники убеждают людей прекратить общение с близкими и уехать в другой регион. Позже аферисты начинают требовать от родственников выкуп якобы за похищенного человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подобный случай уже произошёл в Москве. 16-летний подросток, следуя указаниям мошенников, продал золотые украшения матери и уехал во Владимирскую область, чтобы передать деньги. Мать мальчика получила сообщение, что её сын похищен и ему угрожает опасность. Чтобы спасти его, она должна была перевести 500 тысяч рублей.

Перепуганная женщина обратилась в полицию, и менее чем за сутки её ребёнок был найден. Подростка обнаружили по ориентировке и вернули в Москву. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Он также не успел передать деньги. Полиция возбудила уголовное дело.

«Побеседуйте со своими родственниками, особенно с несовершеннолетними и пожилыми, расскажите им об этой криминальной схеме», — заявила Волк.