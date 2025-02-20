Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников «Почты России». Аферисты сообщают жертвам, что на их имя пришли некие заказные письма и предлагают воспользоваться «чат-ботами «Почты».

Схема начинается со звонка в мессенджере WhatsApp, от человека, который представляется сотрудником «Почты России». После этого он информирует о якобы поступившем заказном письме и предлагает его получить либо лично, либо онлайн. Выбравшим второй вариант предлагают воспользоваться почтовым «чат-ботом», который может скомпрометировать личные данные.

На самом же деле «Почта России» никогда не звонит клиентам и не запрашивает кодов из SMS.

«Почта России» никогда не звонит клиентам», — приводит сообщение компании ТАСС.