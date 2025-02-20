Мошенники придумали новый способ обмана россиян с кодом от домофона

У мошенников появилась новая схема обмана россиян. Теперь аферисты выдают себя за сотрудников управляющей компании. Они рассказывают жильцам о замене двери в подъезде и просят сообщить новый код от домофона, который приходит в СМС. Об одном таком обмане NEWS.ru рассказала дочь пострадавшей пенсионерки.

Женщина по глупости назвала код, а позже поняла, что попалась на уловку аферистов. Ей моментально изменили пароль на «Госуслугах». Мошенники продолжали разговор, не кладя трубку, обсуждая блокировку аккаунта, стоимость недвижимости, зарегистрированной на имя матери, а также её ФИО и адрес.

«Эти вражины на той стороне трубки тут же, не положив трубку, между собой стали говорить о блокировке её «Госуслуг», стоимости недвижимости, которая на ней значится, ФИО, адрес. Всё это почти скороговоркой», — отметила она.

Пенсионерка рассказала о произошедшем дочери. Они пошли в МФЦ и узнали, что вовсе не единственные пострадавшие от данной схемы.

О новой обманке также предупредили в УБК МВД России. Мошенники не просто звонят жертвам и просят назвать код, но и уточняют сколько именно изготовить ключей, как удобнее будет их получить и за отдельную плату даже предлагают сделать запасные. После того как успокоили жертву, сообщают о новом коде от домофона.

«Персональный код домофона отправляют жертве и просят его продиктовать. Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам. Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», вследствие чего лишился более миллиона рублей», — говорится в сообщении.