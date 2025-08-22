Во Владивостоке и Хабаровске задержали 8 человек за взятку в 4,3 миллиона рублей

Во Владивостоке и Хабаровске задержали восемь человек, подозреваемых в получении и даче взяток в рамках коррупционной схемы. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По информации ведомства, в период с 25 июля 2021 года по 29 марта 2025 года должностные лица одной из транспортных организаций получили взятки от коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей. Взамен за финансовые вознаграждения они предоставляли покровительство и попустительство в работе по устройству сетей электроснабжения и связи на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся под контролем Владивостокского регионального центра связи.

Фактически выполнение работ осуществляли подчинённые обвиняемых, в то время как сами коррупционеры не принимали участия в процессе. Общая сумма ущерба составила более 4,3 миллионов рублей.

Задержание подозреваемых в коррупции. Видео © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

В связи с этим происшествием возбужден ряд уголовных дел по статьям 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере) и 291 УК РФ (дача взяток в крупном и особо крупном размере). Расследование продолжается.