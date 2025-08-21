Верховный суд России уточнил разницу между взяткой и откатом

Верховный суд РФ (ВС) провёл разграничение между понятиями «взятка» и «откат», что позволит уточнить квалификацию коррупционных преступлений и, соответственно, определить меру наказания. Об этом сообщает РАПСИ.

Данный вопрос был изучен в ходе пересмотра уголовного дела башкирского чиновника Дима Муслимова, осуждённого за злоупотребление должностными полномочиями и получение 17 взяток. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии, штраф в размере 60 миллионов рублей и лишение звания «полковник внутренней службы».

Муслимов требовал от подчинённых написания рапортов на выплаты, из которых впоследствии присваивал значительную часть средств. Адвокат чиновника настаивал на том, что в данном случае речь идёт об откатах, а не о взятках, и, следовательно, действия Муслимова должны квалифицироваться только по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

ВС согласился с доводами защиты, указав, что при взятке должностное лицо оказывает покровительство или принимает решения в пользу взяткодателя, используя своё служебное положение. В ситуации с Муслимовым, имели место откаты, обусловленные страхом подчинённых потерять работу. В итоге суд отменил предыдущие решения по данному делу и направил его на новое рассмотрение в апелляционном порядке в суд республики.