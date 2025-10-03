«Ситуация плачевная»: В Госдуме призвали ввести «пенсионный возраст» для общественного транспорта

В Госдуме предложили установить предельный срок службы для общественного транспорта, введя так называемый пенсионный возраст. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

«За последние два года я работал больше чем в 80 регионах. Во многих городах чувствовал себя как в музее — но не потому, что вокруг много красивых исторических зданий. А потому что по общественному транспорту можно изучать историю», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам депутата, во многих городах сохранились советские трамвайные вагоны и автобусы марки ПАЗ, выпущенные ещё в 90-е годы, что создаёт реальную угрозу безопасности пассажиров. Даванков подчеркнул, что действующее федеральное законодательство не содержит чётких ограничений по срокам службы муниципального транспорта, что позволяет эксплуатировать технику старше 30 лет.

По этой причине он договорился вместе со своими коллегами Антоном Ткачёвым и Георгием Араповым обратиться к Минтрансу и установить для транспорта «пенсионный возраст». Конкретное предложение предусматривает, чтобы для автобусов сделали 10-летний лимит службы, для троллейбусов —15 лет и 25 — для трамваев. Для школьников и пенсионеров проезд в старой технике должен стать бесплатным.

В ближайшие время будет подготовлена инициатива. Даванков уточнил, что бюджет на обновление имеется. Тем более, что все поручения были даны ещё в мае, но необходимо ускорить процесс. Средства позволят провести плановую смену парка, а списанный транспорт депутат предложил использовать в качестве арт-объектов или музейных экспонатов.

Ранее в Госдуме предложили запретить принудительную высадку из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет. Действующее законодательство уже защищает от высадки детей до 16 лет и инвалидов первой группы. Но также необходимо обеспечить защитой пожилых граждан.