Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 02:45

В Госдуме предложили новые меры защиты пенсионеров в общественном транспорте

Депутат Лантратова предложила запретить высаживать пенсионеров из транспорта

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Государственной думе рассмотрят предложение о запрете принудительной высадки из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающих. Инициатива поступила от главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой и направлена министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — говорится в письме.

Депутат подчеркнула, что действующее законодательство уже защищает от высадки детей до 16 лет и инвалидов первой группы. По её мнению, аналогичную защиту нужно обеспечить и пожилым людям. Она считает, что это повысит их социальную защищенность и предотвратит ситуации, представляющие угрозу для их жизни и здоровья.

Вопрос в контроле: В Госдуме поддержали идею о расширении возможности использования маткапитала
Вопрос в контроле: В Госдуме поддержали идею о расширении возможности использования маткапитала

Ранее в Думе предупредили о росте мошеннических атак на лиц пенсионного возраста. Злоумышленники всё чаще используют поддельные боты в мессенджерах, выдавая себя за представителей государственных структур и банков. Депутат Антон Немкин советует пожилым людям быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные в чатах. Особую осторожность следует проявлять при получении сообщений, требующих срочных действий или предлагающих некие выплаты.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar