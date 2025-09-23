В Госдуме предложили новые меры защиты пенсионеров в общественном транспорте

В Государственной думе рассмотрят предложение о запрете принудительной высадки из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающих. Инициатива поступила от главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой и направлена министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — говорится в письме.

Депутат подчеркнула, что действующее законодательство уже защищает от высадки детей до 16 лет и инвалидов первой группы. По её мнению, аналогичную защиту нужно обеспечить и пожилым людям. Она считает, что это повысит их социальную защищенность и предотвратит ситуации, представляющие угрозу для их жизни и здоровья.