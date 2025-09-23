В Госдуме предложили новые меры защиты пенсионеров в общественном транспорте
Депутат Лантратова предложила запретить высаживать пенсионеров из транспорта
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Государственной думе рассмотрят предложение о запрете принудительной высадки из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающих. Инициатива поступила от главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой и направлена министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — говорится в письме.
Депутат подчеркнула, что действующее законодательство уже защищает от высадки детей до 16 лет и инвалидов первой группы. По её мнению, аналогичную защиту нужно обеспечить и пожилым людям. Она считает, что это повысит их социальную защищенность и предотвратит ситуации, представляющие угрозу для их жизни и здоровья.
Ранее в Думе предупредили о росте мошеннических атак на лиц пенсионного возраста. Злоумышленники всё чаще используют поддельные боты в мессенджерах, выдавая себя за представителей государственных структур и банков. Депутат Антон Немкин советует пожилым людям быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные в чатах. Особую осторожность следует проявлять при получении сообщений, требующих срочных действий или предлагающих некие выплаты.