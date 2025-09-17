Вопрос в контроле: В Госдуме поддержали идею о расширении возможности использования маткапитала

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу о расширении возможностей использования материнского капитала для проведения коммуникаций в частных домах. В беседе с Life.ru он отметил, что идея позволит семьям улучшать жилищные условия, но потребует тщательного контроля.

Лично мне нравится сама идея, поскольку она даёт возможность людям улучшить свои жилищные условия за счёт средств материнского капитала. Общественники предлагают контролировать выполнение работ путём предоставления подтверждающих документов, например, по проведению коммуникаций. Я знаю это движение — это люди искренние и порядочные, их я поддерживаю. Виталий Милонов Депутат Государственной думы

Депутат предложил доработать предложение общественников совместно с профильными ведомствами и получить положительное заключение правительства. Он подчеркнул, что до этого уже были зафиксированы случаи незаконного вывода средств материнского капитала, поэтому нужна особая осторожность при реализации новой инициативы. Общественники должны проверять подлинность всех документов и тщательно контролировать процесс.