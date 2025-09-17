В России предложили расширить возможности использования маткапитала

Общественное движение «Зов Народа» направило в Государственную думу обращение с инициативой разрешить тратить средства материнского капитала на проведение инженерных сетей в частные дома. Документ оказался в распоряжение Life.ru.

«Одним из наиболее острых вопросов для многих семей, особенно в сельской местности и небольших городах, является отсутствие базовых коммуникаций в жилых домах, таких как: электричество, водоснабжение, отопление, канализация. Многие семьи, не имея достаточных средств для приобретения дома, полностью обеспеченного всеми удобствами, вынуждены приобретать недорогое жильё без коммуникаций или строить его самостоятельно», — говорится в обращении.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит быстрее завершать строительство и реконструкцию жилых зданий, делая их пригодными для круглогодичного проживания. Кроме того, она, по их оценке, повысит доступность комфортного жилья для семей с детьми, особенно в малых населённых пунктах и сельской местности.

Представители движения считают, что расширение возможностей использования сертификата станет важным шагом для реализации политики государства по поддержке семьи, материнства и детства, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.