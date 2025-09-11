«Эффект слабеет»: В России заговорили о новой версии маткапитала
Минтруд РФ готовит модернизацию программы материнского капитала. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков на VI Форуме социальных инноваций регионов.
«Сегодня эта мера востребованная, но её эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребёнка», — отметил министр.
По словам Котякова, изменения будут прорабатываться с учётом вторых и последующих рождений.
Сейчас размер материнского капитала составляет 690 тысяч рублей на первого ребёнка и почти 222 тысячи — на второго. Если семья не получила сертификат при рождении первенца, то при рождении второго ребёнка ей полагается 912 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в России семьи с одним ребёнком в 23 раза чаще стали тратить маткапитал. За три месяца такие семьи подали 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, что в 23 раза превышает показатели прошлого периода.