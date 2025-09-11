«Эффект слабеет»: В России заговорили о новой версии маткапитала

Сейчас размер материнского капитала составляет 690 тысяч рублей на первого ребёнка и почти 222 тысячи — на второго. Если семья не получила сертификат при рождении первенца, то при рождении второго ребёнка ей полагается 912 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в России семьи с одним ребёнком в 23 раза чаще стали тратить маткапитал. За три месяца такие семьи подали 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, что в 23 раза превышает показатели прошлого периода.